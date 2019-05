NBA: Τότε ξεκινούν οι κόντρες των Ουόριορς με τους Ράπτορς

Το ΝΒΑ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα των τελικών, με το νικητή να αναδεικνύεται στις 4 νίκες (η σειρά είναι best of seven).

Στην πέμπτη διαδοχική παρουσία τους σε τελικούς ΝΒΑ, οι Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς αναζητούν το τέταρτο δακτυλίδι του πρωταθλητή στις τελευταίες πέντε διεκδικήσεις τους και τρίτο διαδοχικό. Στον αντίποδα, οι Τορόντο Ράπτορς θα παλέψουν για το παρθενικό τους τρόπαιο του πρωταθλητή, στην ιστορική πρώτη τους συμμετοχή σε τελικούς ΝΒΑ.

Από τη Δύση, οι Ουόριορς «σκούπισαν» τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς για να πάρουν την πρόκριση στους τελικούς, ενώ στην Ανατολή οι Ράπτορς απέκλεισαν τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, γράφοντας τα ξημερώματα το 4-2 στη σειρά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τορόντο ετοιμάζεται για τους τελικούς, μετρώντας 2/2 νίκες επί των Ουόριορς στην κανονική περίοδο του ΝΒΑ.

Το πρόγραμμα των τελικών του ΝΒΑ, σε ώρες Ελλάδας:

Game 1: Τορόντο Ράπτορς-Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Παρασκευή 31/5 (04:00πμ)

Game 2: Τορόντο Ράπτορς-Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Δευτέρα 3/6 (03:00πμ)

Game 3: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς-Τορόντο Ράπτορς, Πέμπτη 6/6 (04:00πμ)

Game 4: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς-Τορόντο Ράπτορς, Σάββατο 8/6 (04:00πμ)

Game 5: Τορόντο Ράπτορς-Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Τρίτη 11/6 (04:00πμ) *

Game 6: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς-Τορόντο Ράπτορς, Παρασκευή 14/6 (04:00πμ) *

Game 7: Τορόντο Ράπτορς-Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Δευτέρα 17/6 (03:00πμ) *

* Αν χρειαστεί.