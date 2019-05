Αποθέωσαν τον Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι παρά τον αποκλεισμό (video)

Οι φίλοι των Μπακς παρά την πίκρα και την απογοήτευση για τον αποκλεισμό τους από τους Ράπτορς, περίμεναν υπομονετικά την αποστολή της ομάδας να επιστρέψει από το Τορόντο.

Όταν εμφανίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισαν τα πρώτα συνθήματα με το «M-V-P» να κυριαρχεί, ενώ ο «Giannis» ευχαρίστησε τον κόσμο για την συμπαράσταση και υπέγραψε πολλά αυτόγραφα.

?@Giannis_An34 thanks fans for their support after the team returned home from Toronto!! pic.twitter.com/k8NCPp26j9