NBA: Ιστορία έγραψαν Γκριν και Κάρι (video+photos)

Οι δυο αστέρες των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στο παιχνίδι με τους Μπλέιζερς, με τους πρωταθλητές να προκρίνονται με συνολικό σκορ 4-0 στους τελικούς του NBA.

Κάρι και Γκριν έγραψαν όμως και προσωπική ιστορία καθώς έγιναν οι πρώτοι συμπαίκτες στην ιστορία των playoffs που κάνουν τριπλ-νταμπλ. Ο πρώτος σημείωσε 37 πόντους, 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Γκριν πρόσθεσε 18 πόντους, 14 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

