NBA: Οργιάζουν οι φήμες για Ίρβινγκ και Λεμπρόν!

Μια χρονιά που ξεκίνησε με όνειρα ακόμα και για την κατάκτηση του τίτλου, έφτασε σε ένα άδοξο τέλος για τους Μπόστον Σέλτικς και ιδιαίτερα για τον Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο πόιντ γκαρντ της ομάδας της Βοστώνης δεν έπιασε ποτέ τα στάνταρ της απόδοσής του, με αποτέλεσμα οι «Κέλτες» να γνωρίσουν τον αποκλεισμό από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο με 4-1 στον δεύτερο γύρο των playoffs του NBA.

Από την 1η Ιουλίου, ο Ίρβινγκ βγαίνει στην αγορά ως ελεύθερος και δεν θα ναι λίγες οι ομάδες που ενδέχεται να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων μαζί του.

Φαβορί μέχρι σήμερα θεωρούνταν οι Νικς, που θέλουν να φέρουν στη Νέα Υόρκη και τον Κέβιν Ντουράντ. Όμως σύμφωνα με το ESPN, ο Ίρβινγκ σκέφτεται σοβαρά το ενδεχόμενο να βρεθεί ξανά στο πλευρό του Λεμπρόν Τζέιμς στους Λέικερς!

Kyrie has "had discussions with people about playing for the Lakers" ahead of his free agency this summer, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/xFr7mQBYFs