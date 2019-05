Ξέσπασμα κατά Ερντογάν από Καντέρ! (photos)

Ο αγώνας των Πόρτλαντ Μπλέιζερς με τους Ντένβερ Νάγκετς για τα playoff του NBA δεν μεταδόθηκε στην Τουρκία και το γεγονός αυτό έφερε το ξέσπασμα του Ενές Καντέρ!

Ο σέντερ των Μπλέιζερς σε ποστάρισμά του στην προσωπική του σελίδα στο Twitter, έκανε λόγο για «εμπάργκο» του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εναντίον του.

Να θυμίσουμε πως ο Ενές Καντέρ βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα με την τουρκική κυβέρνηση, καθώς είχε κατηγορηθεί πως είχε σχέσεις με την απόπειρα πραξικοπήματος κατά του Ερντογάν.

«Τι χώρα είναι αυτή στην οποία ηγείται ο δικτάτορας Ερντογάν. .. Είμαι ο μοναδικός Τούρκος στο ματς και δεν μεταδίδουν τα ματς των Μπλέιζερς στην Τουρκία. Η κυβέρνηση ελέγχει τους ανθρώπους και αυτό είναι πρόβλημα. Πώς το επιτρέπει αυτό το ΝΒΑ;» ήταν τα λόγια του Τούρκου σέντερ.

What a messed up country lead by #TurkishDictator @RTErdogan

Only Turkish player out here tonight, and the official @NBA for Turkey @NBAturkiye is censoring me. They dont show blazers games in Turkey. The government controls people,this a problem. How can official NBA allow this pic.twitter.com/Zvny0NwF8C