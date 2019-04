NBA: Υποδοχή ηρώων για τους Μπακς (video)

Οι Μιλγουόκι Μπακς δεν αντιμετώπισαν κανένα πρόβλημα απέναντι στους Πίστονς, αποκλείοντάς τους με «σκούπα» (4-0) και πανηγύρισαν την πρόκριση στον επόμενο γύρο των playoffs.

Η επιτυχία αυτή πανηγυρίστηκε από τον κόσμο του Μιλγουόκι που περίμενε υπομονετικά ως τις πρώτες πρωινές ώρες για να αποθεώσει τους παίκτες του Μάικ Μπάντενχολζερ.

Την τιμητική του είχε φυσικά ο Γιάννης, με την ιαχή «ΜVP» να δονεί την ατμόσφαιρα και τον ίδιο να δίνει το σύνθημα για την συνέχεια και τα παιχνίδια με τους Μπόστον Σέλτικς.

