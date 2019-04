NBA: Αποθεώνει Αντετοκούνμπο ο Γκομπέρ (video+photos)

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Bleacher Report, ο Ρούντι Γκομπέρ εκθείασε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τις εντυπωσιακές επιδόσεις του στο NBA, τονίζοντας πως:

«Αν έπρεπε να ψηφίσω για MVP, θα έλεγα τον Γιάννη, επειδή παίζει λίγο περισσότερη άμυνα κι έχει μεγάλη επιρροή», ενώ ο Γάλλος σέντερ των Τζαν αποκάλυψει πως έχει μάθει δύο ελληνικές λέξεις.

Την παγκόσμια «μαλ@κ@» με γαλλική μάλιστα προφορά αλλά και το «έξω» για να τον επηρεάσει στις βολές.

Δείτε το ξεκαρδιστικό βίντεο.

.@RudyGobert27 thinks Giannis is MVP, but that didn't stop him from learning Greek curses to trash talk the Greek Freak ?



New "Take It There with @TaylorRooks" drops Wednesday pic.twitter.com/yZjjH4z0He