NBA: Έρχεται Ευρώπη ο Γιάννης! (photos+video)

Τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα έχουν την ευκαιρία να δουν αγωνιζόμενο από κοντά οι Γάλλοι φίλαθλοι, καθώς το ΝΒΑ ανακοίνωσε τη διεξαγωγή αγώνα της κανονικής περιόδου της επόμενης σεζόν στο Παρίσι, μεταξύ των Μιλγουόκι Μπακς και των Σάρλοτ Χόρνετς.

Είναι η πρώτη φορά που επίσημη αναμέτρηση του NBA θα φιλοξενηθεί στη Γαλλία, όπου μέχρι τώρα είχαν γίνει μόνο αγώνες προετοιμασίας.

Το ματς θα διεξαχθεί στις 24 Ιανουαρίου 2020 στο «Παλέ ντε Μπερσί» και αναμένεται να αποτελέσει πόλο έλξης για τους Γάλλους φίλους του μπάσκετ, καθώς, εκτός του "Greek freak", που αποτελεί ένα από τα λαμπρότερα αστέρια του πρωταθλήματος, σε αυτόν θα μετάσχουν και οι Γάλλοι διεθνείς άσοι, Τόνι Πάρκερ και Νικολά Μπατούμ, που αγωνίζονται στη Σάρλοτ.

Ball so hard we going to Paris.#FearTheDeer pic.twitter.com/KD2w3Js9O1