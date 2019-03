Απίστευτος Χάρντεν: Το... τερμάτισε με 61 πόντους! (video)

Αδιανόητο παιχνίδι από τον Τζέιμς Χάρντεν που αποτελεί μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο τα μεγάλα φαβορί για τον MVP του ΝΒΑ.

Κόντρα στους Σπερς τους οποίους και διέλυσε, σταμάτησε στους 61 πόντους χαρίζοντας τη νίκη με 111-105 στους Ρόκετς.

Ο Χάρντεν ουσιαστικά πέτυχε περισσότερους από τους μισούς πόντους της ομάδας του και μπήκε έτσι στη μια μικρή λίστα που έχουν ξεπεράσει το φράγμα των 60 πόντων σε ένα παιχνίδι.

Αυτό το έχουν καταφέρει μόνο οι Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, Κόμπε Μπράιαντ και Μάικλ Τζόρνταν.

