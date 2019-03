Ρεκόρ: Έκτος σκόρερ όλων των εποχών ο Νοβίτσκι! (tweet)

Ο Γερμανός άσος χρειαζόταν μόλις τέσσερις πόντους για να προσπεράσει τον βετεράνο άσο και με τους 8 που πέτυχε ανέβηκε στην έκτη θέση των σκόρερ του NBA.

Συγκεκριμένα, o 40χρονος φόργουορντ ξεπέρασε τον Γουίλτ Τσάμπερλεϊν (31.419) φτάνοντας συνολικά στο αποψινό ματς κόντρα στους Πέλικανς, στους 31.424.

Πέμπτος στη σχετική λίστα είναι ο Μάικλ Τζόρνταν με 32.292.

Congrats to @swish41 of the @dallasmavs for moving up to 6th on the NBA’s ALL-TIME SCORING list! #MFFL pic.twitter.com/yTfC7N617x