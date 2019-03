NBA: Μύθος ο Λεμπρόν, ξεπέρασε τον Τζόρνταν (video+photos)

Ακόμα μια μεγάλη στιγμή για τον Λεμπρόν Τζέιμς! Ο «Βασιλιάς» στο παιχνίδι των Λέικερς με τους Νάγκετς, ξεπέρασε τον Μάικλ Τζόρνταν στη λίστα με τους κορυφαίους σκόρερ όλων των εποχών.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς χρειαζόταν μόλις 12 πόντους για να ξεπεράσει τον «Air» και πλέον απολαμβάνει την τέταρτη θέση των σκόρερ όλων των εποχών! Πλέον κυνηγά τον Κόμπι Μπράιαντ που έχει 33.643, με τον «Black Mamba» να βρίσκεται στην τρίτη θέση.

Στο αγωνιστικό κομμάτι βέβαια, οι Λέικερς απογοήτευσαν ξανά, καθώς οι Νάγκετς επικράτησαν 115-99, δυσκολεύοντας ακόμα περισσότερο το έργο του Λεμπρόν, που δεν είναι άλλο από την είσοδο στα πλέι οφ του NBA.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

Ουάσιγκτόν Ουίζαρντς – Ντάλας Μάβερικς 132-123

Ντιτρόιτ Πίστονς – Μινεσότα Τίμπεργουλβς 131-114

Σάρλοτ Χόρνετς – Μαϊάμι Χιτ 84-91

Μπρούκλιν Νετς – Κλίβελαντ Καβαλίερς 113-107

Ατλάντα Χοκς – Σαν Αντόνιο Σπερς 104-111

Νιου Όρλεανς Πέλικανς – Γιούτα Τζαζ 104-114

Σικάγο Μπουλς – Φιλαδέλφεια 76ερς 108-107

Φοίνιξ Σανς – Νιου Γιορκ Νικς 107-96

Σακραμέντο Κινγκς – Μπόστον Σέλτικς 109-111

Λος Άντζελες Λέικερς – Ντένβερ Νάγκετς 99-115

Historic night for basketball royalty. @KingJames passes His Airness as the fourth-leading scorer of all-time. pic.twitter.com/f1WsVjOBvH