Τα Standing Ovation που έμειναν στην Ιστορία

Ένα ιδιαίτερο, συγκινησιακό κλίμα επικρατεί τις τελευταίες ημέρες στο ΝΒΑ. Φταίει που μπήκαμε στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, φταίει η κρίσιμη κατάσταση του Kenny Anderson, δεν αποτελεί νέο ότι σε πολλά γήπεδα της λίγκας υπάρχει ήδη πολύ φορτισμένο κλίμα. Ιδιαίτερα στα δύο παιχνίδια τα ξημερώματα της Δευτέρας σε Madison Square Garden και Stamples Center, όπου οι φίλαθλοι δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τα συναισθήματά τους.

Αρχή από τη Μέκκα του μπάσκετ

Στο «Μεγάλο Μήλο» οι Knicks βρέθηκαν φάτσα με το μεγαλύτερο αρνητικό ρεκόρ στην ιστορία της λίγκας, αυτό των 19 σερί εντός έδρας ηττών. Οι Νεοϋορκέζοι είχαν να δουν ροζ φύλλο στo σπίτι τους εδώ και 18 ολόκληρες αγωνιστικές, ωστόσο η νίκη επί των Spurs τους απομάκρυνε από το πάνθεον του… αρνητικού αυτού ρεκόρ. Και οι φίλαθλοι της ομάδας χάρηκαν τόσο πολύ που σηκώθηκαν όρθιοι προκειμένου να αποθεώσουν τους παίκτες της ομάδας για το κατόρθωμά τους. Έχουν ξεχάσει άλλωστε πολλά χρόνια τώρα τις παλιές καλές ημέρες των Ewing και Sprewell.

The MSG crowd showing their Knicks some love after winning their first game at home since December 1st, 2018 ?? pic.twitter.com/YBBhDXD3bv

— The Knicks Wall (@TheKnicksWall) 25 Φεβρουαρίου 2019

«Dirk, Dirk, Dirk…»

Ο Dirk Nowitzki διανύει την τελευταία πιθανότατα σεζόν του στο ΝΒΑ και όσο προχωρά η σεζόν, είναι βέβαιο ότι θα αποθεώνεται συνεχώς. Όχι μόνο από τους φιλάθλους των Mavericks αλλά όλων ανεξαιρέτως. Κάτι αντίστοιχο έγινε και στο παιχνίδι του Los Angeles. Οι Clippers είχαν εξασφαλίσει την νίκη με 121-113, όταν ο Doc Rivers πήρε timeout με 9 δευτερόλεπτα για το τέλος. Όχι όμως για να δώσει κάποια οδηγία, αλλά για να αποθεωθεί ο σπουδαίος Γερμανός. Δέος...





Είναι κάτι τέτοιες στιγμές που συνειδητοποιούμε πόσο βγαλμένο από την πραγματικότητα είναι το μότο του ΝΒΑ: «Where Amazing Happens». Οι στιγμές ευαισθησίας είναι άλλωστε ένα στοιχείο που λείπει πολύ από τον επαγγελματικό αθλητισμό και σίγουρα αυτά που βιώσανε οι Knicks και o Nowitzki τις τελευταίες μέρες είναι πιο λαμπερές και από τα ίδια τα δαχτυλίδια του πρωταθλητή. Και κάπως έτσι θυμηθήκαμε άλλες 5 φορές που κάποιο standing ovation μας έκανε να σηκωθούμε όρθιοι και να χειροκροτήσουμε. Ακόμα και αν δεν ήμασταν στο γήπεδο...

