NBA: Σαρωτικοί οι Μπακς και ο Αντετοκούνμπο, νίκησαν και τον Ντόντσιτς (video)

Με «σπασμένα» φρένα οι Μπακς μοιάζουν να πηγαίνουν οι Μπακς. Επικράτησαν με 107-122 στο Ντάλας των Μάβερικς φτάνοντας στην 6η σερί νίκη τους έχοντας παράλληλα και το καλύτερο ρεκόρ στο NBA με 41-13.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ξανά εντυπωσιακός με νέο double-double με 29 πόντους (12/16 διπ., 1/3 τρ., 2/2 βολές), 17 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 τάπα και 3 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής.

Για τους Μάβερικς πρώτος σκόρερ ήταν ο Ντόντσιτς με 20 πόντους (7/14 σουτ), ενώ τον ακολούθησε ο Μπερκ στους 18 πόντους.

