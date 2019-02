NBA: Οπαδός του Αντετοκούνμπο ο Μπιλ Κλίντον! (photos+videos)

Η τεράστια εξέλιξη και οι εντυπωσιακές επιδόσεις του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ανεβάζουν καθημερινά τη βάση οπαδών του Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς.

Μέσα στους θαυμαστές του «Greek Freak» βρίσκεται και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, που παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι των «ελαφιών» κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς.

Bill Clinton in Brooklyn.... #yaasssss pic.twitter.com/KzQ6uapINa

«Λατρεύω να τον παρακολουθώ. Είναι απίστευτος και κάνει τρομερή χρονιά φέτος. Τέτοιος παίκτης βγαίνει μια φορά σε κάθε γενιά, είναι από τους σπουδαιότερους στο ΝΒΑ. Πλέον όμως έχει και βοήθεια από τους συμπαίκτες του. Οι Μπακς είναι άλλη ομάδα πια», ανέφερε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ.

? President Bill Clinton reacts to Giannis Antetokounmpo & Bucks after win vs Brooklyn Nets ?? #NBA pic.twitter.com/S28TyLywrb