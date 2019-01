NBA: Βρε συ Μπίσλεϊ μας βλέπουν! (video)

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αντιμετώπιζαν τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, με τον Μάικ Μπίσλεϊ να κλέβει την παράσταση για τους λάθος λόγους!

Ο φόργουορντ της ομάδας του LA, λίγο πριν περάσει στο παιχνίδι ως αλλαγή, παρατήρησε πως φοράει λάθος σορτσάκι! Συγκεκριμένα το προπονητικό σορτσάκι και όχι το επίσημο των αγώνων!

Απολαύστε τη στιγμή!

Michael Beasley tried to check in wearing his practice shorts! ?#Shaqtin pic.twitter.com/uw1izvCgtq