NBA: Πολλά νεύρα ο Χάρντεν (video)

Μπορεί ο Τζέιμς Χάρντεν να πραγματοποίησε ακόμα μια μεγάλη εμφάνιση, πετυχαίνοντας 58 πόντους, ο «μούσιας» όμως δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος, μετά την ήττα των Ρόκετς από τους Νετς.

Συγκεκριμένα, αμέσως μετά το τέλος του παιχνιδιού, ο Χάρντεν πηγαίνοντας προς τα αποδυτήρια, απώθησε την κάμερα που βρισκόταν κοντά του, εκείνη την ώρα, εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τα νεύρα του!

James Harden was pissed off after dropping 58 and 10 in an OT loss. Pushes camera away and yells “f*ck” pic.twitter.com/rtvKfUBaIS