NBA: Αποθέωσε Κάρτερ ο Γιάννης! (photos)

Στο περιθώριο του παιχνιδιού των Μιλγουόκι Μπακς με τους Ατλάντα Χοκς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φρόντισε να αποθεώσει ένα από τα ινδάλματα της παιδικής του ηλικίας!

Ο λόγος φυσικά για τον θρυλικό Βινς Κάρτερ, που διανύει την τελευταία σεζόν της μεγάλης του καριέρας.

Μετά το παιχνίδι, ο «Greek Freak» έσπευσε να ανταλλάξει τη φανέλα του, με τον τεράστιο dunker, ενώ τον αποθέωσε και σε δηλώσεις του.

«Είναι ένας από τους παίκτες που θαυμάζω. Έβλεπα τον Βινς, τον ΜακΓκρέιντι, τον Κόμπι Μπράιντ τον Στιβ Νας, τον Ντιρκ, με αυτούς μεγάλωσα. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα για την λίγκα, την γενιά μου, την επόμενη και ήθελα την φανέλα του», ήταν τα λόγια του Έλληνα άσου.

