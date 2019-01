Γιάννης: «Ευχαριστώ που με ψηφίζετε, μακάρι να είμαι αρχηγός» (vid)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ψηφοφορία της Ανατολής και δεύτερος συνολικά στο NBA, πίσω μόνο από τον Λεμπρόν Τζέιμς, κάτι που λογικά θα τον κάνει και αρχηγό της ομάδας του!

Ο ίδιος, δηλώνει ενθουσιασμένος για το ενδεχόμενο αυτό και ευχαριστεί τον κόσμο που τον ψηφίζει.

«Νιώθω πολύ όμορφα γι’ αυτό. Ευχαριστώ για τους φιλάθλους που με ψηφίζουν. Δεν το σκεφτόμουν καν πριν μου το πουν. Αν είμαι αρχηγός της Ανατολής θα είναι σίγουρα ωραίο. Για την ώρα όμως σκέφτομαι μόνο το επόμενο παιχνίδι μας», δήλωσε ο 24χρονος ηγέτης των Μπακς.

