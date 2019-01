Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Πρέπει να έχουμε 3-4 παίκτες στο All Star Game» (vid)

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας σούπερ σταρ:

Για τον Μπρουκ Λόπεζ: «Θα χάσει μερικά, αλλά θα βάλει πολλά. Θέλω να συνεχίσει να σουτάρει. Βοηθά την ομάδα. Μου δημιουργεί χώρο και είναι δύσκολο να τον μαρκάρεις Τραβούσε τον Ντράμοντ έξω από τη ρακέτα. Ο Ντράμοντ δεν μπορούσε να μένει στη ρακέτα και να κάνει μπλοκ, αφού έπρεπε να ακολουθεί τον Μπρουκ. Μας δίνει πολλά drives σε παίκτες σαν εμένα και τον Μπλέντσο, πολλά plays που μπορούμε να επιλέξουμε. Είναι διασκεδαστικό να έχουμε νύχτες σαν αυτό. Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν, να έχουν ενέργεια να παίξουν σκληρά. Πολλοί παίκτες που δεν έπαιξαν πολύ στα προηγούμενα ματς, βοήθησαν απόψε»

Για το σουτ του: «Δεν σκέφτομαι να πάρω 30 σουτ. Ψάχνω να βρω το ελεύθερο σουτ και να έχω αυτοπεποίθηση όταν σουτάρω».

Για το All Star Game: «Θέλω να έχουμε όλη τη βασική μας πεντάδα στο All Star Game, αλλά ξέρω πως δεν θα συμβεί. Πρέπει να έχουμε 3 παίκτες στο ASG. 3 με 4 παίκτες».

Για το πόστερ στον Λιούερ: «Έχω κάνει και καλύτερα καρφώματα. Το κάρφωμα το κρίνω με το πόσο δύσκολο είναι. Πόσο μακριά από το καλάθι, ποιος είναι μπροστά μου. Αν ήταν ο Γκρίφιν, ή ο Ντράμοντ απέναντι μου θα ήταν πιο δύσκολο το κάρφωμα»

