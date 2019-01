Ασταμάτητοι και το 2019 Αντετοκούνμπο και Μπακς (video)

Ασταμάτητοι Αντετοκούνμπο και Μπακς πανηγύρισαν θρίαμβο στο ξεκίνημα του 2019, συντρίβοντας 121-98 τους Πίστονς στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι, φτάνοντας στην τέταρτη στην σειρά νίκη τους και υπερασπίζοντας το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ με 26-10.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, σε μόλις 26 λεπτά συμμετοχής, σημείωσε 15 πόντους (6/11 δίποντα, 3/5 βολές), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο και 3 κοψίματα. Πρώτος σκόρερ των «ελαφιών» ήταν ο Μπρουκ Λόπεζ με 25 πόντους, ενώ των Πίστονς ο Μπλέικ Γκρίφιν με 29 πόντους.

Με ανατροπή οι Μπλέιζερς κατάφεραν να νικήσουν με 113-108 στην παράταση τους Κνγκς μέσα στο Σακραμέντο.

Ο Κώστας Κουφός, σε οκτώ λεπτά συμμετοχής, πέτυχε 2 πόντους (1/2 δίποντα), πήρε 3 ριμπάουντ, έδωσε1 ασίστ και έκανε 1 λάθος. Κορυφαίος για την ομάδα του Πόρτλαντ ήταν ο Βόσνιος Γιουσούφ Νούρκιτς, που έφτασε σε double double με 24 πόντους και 23 ριμπάουντ, πρώτος σκόρερ για τους Κινγκς ήταν ο Μπάντι Χιλντ με 27 πόντους, ενώ double double έκανε ο Μπιέλιτσα με 14 πόντους και 16 ριμπάουντ.

