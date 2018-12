NBA: Πήγε να βρει το δίκιο του με... τάμπλετ ο Γκρίφιν! (vid)

Μετά από ένα σφύριγμα των διαιτητών, ο Μπλέικ Γκρίφιν προσπάθησε να βρει το δίκιο του. Πως; Παίρνοντας ένα τάμπλετ και δείχνοντας την επίμαχη φάση στον διαιτητή της αναμέτρησης με τους Πέισερς.

Σαν... VAR που θα λέγαμε και σε ποδοσφαιρικό παιχνίδι!

Blake Griffin used a tablet to argue a call with a ref ? pic.twitter.com/B3jxNvv8BC