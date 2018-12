Ελληνική «τρέλα»: Αποθέωσαν τον Αντετοκούνμπο με μελομακάρονα στη Νέα Υόρκη! (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν αυτός που έλαμψε στο παιχνίδι των Νικς κόντρα στους Μπακς, ωστόσο το... πάρτι του δεν περιορίστηκε μόνο στο παρκέ.

Έλληνες ομογενείς των ΗΠΑ εριμένοντας καρτερικά έξω από το Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά M-V-P όταν βγήκε να τους χαιρετίσει.

Ο 24χρονος άσος υπέγραψε όσα αυτόγραφα προλάβαινε μέχρι να αναχωρήσει η αποστολή των Μπακς, ενώ κάποιοι του πήγαν μέχρι και μελομακάρονα!

Giannis greets hundreds of fans after the #NBAXmas win!!



