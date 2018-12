NBA: Όνειρο ζωής για Αντετοκούνμπο να παίξει τα Χριστούγεννα! (vid)

Οι Μπακς θα αγωνιστούν απόψε για πρώτη φορά, όσο βρίσκεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ανήμερα των Χριστουγέννων και ο Έλληνας σούπερ σταρ εμφανίστηκε ξετρελαμένος με την ευκαιρία αυτή!

«Είναι ξεχωριστό που θα παίξουμε Χριστούγεννα, είμαι ενθουσιασμένος για το ματς, όπως και η ομάδα. Οι Μπακς δεν έχουν παίξει για πολύ καιρό παιχνίδι τα Χριστούγεννα. Είμαι χαρούμενος που επιστρέψαμε. Όταν ήρθα στο ΝΒΑ, έβλεπα πάντα τα ματς την ημέρα των Χριστουγέννων και ονειρευόμουν να παίξω και εγώ μια φορά. Να έχω την ευκαιρία να οδηγήσω την ομάδα μου σε παιχνίδι Χριστουγέννων. Θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τη νίκη», ανέφερε ο ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι.

Δείτε το βίντεο:

"I've always watched the Christmas games and dreamed of playing in one." pic.twitter.com/Xsx4MBHEf5