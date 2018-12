Ο Ντόντσιτς ζήτησε συγνώμη σε «μπόμπιρα» δίνοντας τη φανέλα του! (vid)

Σε μία προσπάθειά του να σκοράρει στο παιχνίδι κόντρα στους Γουόριορς ο Λούκα Ντόντσιτς πήρε φόρα, αλλά την ώρα που ανακόπηκε με φάουλ έπεσε με δύναμη πάνω σε έναν πιτσιρικά που καθόταν στις πρώτες θέσεις.

Ο Σλοβένος ωστόσο αμέσως πήγε στον «χτυπημένο» μπόμπιρα, του ζήτησε συγνώμη και στο τέλος του αγώνα του έδωσε και τη φανέλα του υπογεγραμμένη.

«Μεγάλος» Ντόντσιτς αν και μικρός ακόμα ηλικιακά.

Luka took the time to check on a young fan he crashed into and hooked him up with a signed jersey after the game. ?#MFFL pic.twitter.com/SOq7z6crCa