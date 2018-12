Οι Κλίπερς λύγισαν τον τρομερό Ντόντσιτς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς πραγματοποίησε την καλύτερα επιθετικά εμφάνιση στην καριέρα του, αλλά οι Ντάλας Μάβερικς δεν πήραν αποτέλεσμα στην έδρα των Κλίπερς (125-121) που δείχνουν ότι είναι φτιαγμένοι για μεγάλα πράγματα.

Ο rookie των Μάβερικς (15-15) «έσπασε» το προσωπικό ρεκόρ θέτοντας νέο career high με 32 πόντους, ωστόσο η ομάδα του δεν κατάφερε να φύγει αλώβητη από το Λος Άντζελες.

Οι Κλίπερς (18-13) έδωσαν τέλος στις τέσσερις συνεχόμενες ήττες που «έτρεχαν» με τον Ντανίλο Γκαλινάρι να μετρά 32 πόντους και τον Λου Ουίλιαμς να επιστρέφει στην δράση και να μετρά 26 πόντους.

Luka Doncic (27 PTS) scores 14 for the @dallasmavs in the 3rd quarter on @NBAonTNT! #NBARooks #MFFL pic.twitter.com/6KTNhYiTn1