NBA: Έγραψε ιστορία ο Ντιρκ

Μπορεί οι Ντάλας Μάβερικς να ηττήθηκαν από τους Σανς με 99-89, τα βλέμματα όμως όλων ήταν στραμμένα στον Ντιρκ Νοβίτσκι, που πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση για φέτος, με… ρεκόρ!

Ο 40χρονος Γερμανός θρύλος, έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία του NBA, που αγωνίζεται για 21η σεζόν με τη φανέλα της ίδιας ομάδας, ξεπερνώντας τους Κόμπι Μπράιαντ (20 με Λέικερς) και Τιμ Ντάνκαν (19 Σπερς).

Για την ιστορία, ο Ντιρκ σε 6’ συμμετοχής, είχε 2 πόντους και 1 ριμπάουντ.

Dirk Nowitzki checks in for #NBA season No. 21... the most with one team in @NBAHistory!



?: @NBAonTNT pic.twitter.com/xyNebQ7Bon