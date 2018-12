NBA: Το ιδιαίτερο δώρο του προέδρου των Μπακς στον Γιάννη (vid)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε την Πέμπτη 7/12 τα 24 του χρόνια και φυσικά, ο πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς δεν μπορούσε να μην του κάνει ένα δώρο, στην ημέρα των γενεθλίων του.

Ο Πίτερ Φέιγκιιν όμως, αποφάσισε να του κάνει ένα πολύ ιδιαίτερο δώρο. Χάρισε στον Έλληνα σούπερ σταρ… ένα κεφάλι τυρί, βάρους 18 κιλών, διαφημίζοντας ουσιαστικά τα εξαιρετικά γαλακτοκομικά που παράγει η ευρύτερη περιοχή του Γουισκόνσιν!

Δείτε το βίντεο και την αντίδραση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

Bucks President @pfeigin presents @Giannis_An34 with a Birthday gift fitting of Wisconsin...40lbs of CHEESE!! pic.twitter.com/6IxqmhDGUs