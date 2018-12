NBA: Ισοπεδωτικός Λεμπρόν απέναντι στους Σπερς (vid)

Ακόμα μια τεράστια εμφάνιση από τον Λεμπρόν Τζέιμς, με τον «βασιλιά» να οδηγεί τους Λέικερς στην 8η νίκη τους, στα τελευταία 9 παιχνίδια στο ΝΒΑ!

Ο «βασιλιάς» πέτυχε συνολικά 42 πόντους (τους 20 στην τελευταία περίοδο), προσθέτοντας στην στατιστική του, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ στη νίκη των «λιμνανθρώπων» με 121-113.

Δείτε τα εντυπωσιακά του κατορθώματα:

LeBron James (42 PTS, 6 AST, 5 REB) heats up for 20 PTS in the 4th, helping

the @Lakers capture their 8th win in their last 9 home games! #LakeShow pic.twitter.com/KxVfNWLyVN