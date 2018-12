Νίκη για Μπακς με «σβηστό» Αντετοκούνμπο (video)

Ο Έλληνας σούπερ σταρ, σημείωσε 15 πόντους (6/10 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 3/4 βολές), μάζεψε 8 ριμπάουντ, μοίρασε 5 ασίστ, είχε 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και έκανε 5 λάθη σε 26 λεπτά συμμετοχής.

Για την ομάδα του Μιλγουόκι, που αγωνίστηκε χωρίς τν Κρις Μίντλετον , πρώτος σκόρερ ήταν ο Έρικ Μπλέντσο με 27 πόντους, ενώ για εκείνη του Ντιτρόιτ ο Γκρίφιν με 31 πόντους.

Game highlights from Giannis tonight as he dropped 15 points, 8 rebounds and 5 assists!!#FearTheDeer pic.twitter.com/BaN6bztcXX