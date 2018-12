Αγριεμένος ο Γιάννης, απειλεί τον Χεζόνια! (vids)

Πέρα από την ήττα από τους Νικς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε και άλλο ένα λόγο να ασχοληθεί.

Ο Μάριο Χεζόνια μετά από ένα κάρφωμα στον αιφνιδιασμό πέρασε επιδεικτικά πάνω από τον πεσμένο Γιάννη Αντετοκούνμπο, κάτι που προφανώς ενόχλησε πολύ τον άσο των Μπακς.

Ερωτηθείς για το επίμαχο περιστατικό μετά την ήττα από τους Νικς στο «Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν», ο 23χρονος σούπερ σταρ δεν μάσησε τα λόγια του.

«Την επόμενη φορά θα τον χτυπήσω στα... καρύδια», είπε στους εμβρόντητους δημοσιογράφους ο Giannis.

Giannis Antetokonmpo on Mario Hezonja stepping over him:



“Oh yeah, I’m gonna punch him in the stand next time.” pic.twitter.com/nEAHjYeJ4y