NBA: Απίστευτα εγκώμια του Σακίλ προς τον Γιάννη! (vid)

Στάζει μέλι για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο Σακίλ Ο’ Νιλ! Ο θρυλικός σέντερ του ΝΒΑ, έχρισε διαδόχό του, τον Έλληνα σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, παραχωρώντας του, το ψευδώνυμό του, το «superman».

«Δεν έχω δώσει ποτέ μου το παρατσούκλι μου αυτό σε κανέναν, αλλά το δίνω σε αυτόν. Είναι ο νέος σούπερμαν», ήταν τα λόγια του Σακίλ Ο’ Νιλ, που δεν μπορούσε όμως να σταματήσει να πλέκει το εγκώμιο του Έλληνα άσου, χαρακτηρίζοντάς του, ως τον καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος!

