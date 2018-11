Αντετοκούνμπο: «Και πάλι στο σωστό δρόμο» (video)

«Καταφέραμε να επιστρέψουμε στο σωστό δρόμο. Είμαστε πια νικήτρια ομάδα και το δείξαμε», τόνισε, ενώ για τη δική του σπουδαία εμφάνιση είπε: «Ένιωθα καλά και άνετα, έβαλα και τις βολές. Είχα φυλάξει ενέργεια και ήξερα πως αν είμαι επιθετικός θα δημιουργήσω για τον εαυτό μου ή για τους συμπαίκτες μου».

Όσο για τα πολλά φάουλ που κέρδισε, είπε: «Είναι κάτι που έχω μάθει με τα χρόνια. Όταν δεν βάζεις τις φωνές στους διαιτητές, αλλά τους λες ευγενικά ότι σου έκαναν φάουλ ή τους ζητάς να ξαναδούν τη φάση, τότε παίρνεις τα σφυρίγματα που αξίζεις. Έχω την ωριμότητα πλέον να διαχειρίζομαι τα νεύρα μου».

"We fought the whole game, played with some energy and we were able to get the win." pic.twitter.com/Uxym9NL5ax