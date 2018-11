Αντετοκούνμπο: «Όταν χάνεις πονάς»

Aναλυτικά:

«Πρέπει να παίζουμε με περισσότερη ενέργεια, ειδικά απέναντι σε ομάδες που δεν έχουν να χάσουν τίποτα. Δεν το κάναμε, τους δώσαμε τη δυνατότητα να το πιστέψουν, ήταν πιο χαλαροί και μας πήραν τη νίκη. Όταν χάνεις πονάς, γιατί σκέφτεσαι τι θα μπορούσες να κάνεις διαφορετικά. Θα πρέπει να το ξεχάσουμε γρήγορα, γιατί έχουμε αγώνα με τους Σπερς. Είμαστε ομάδα νικήτρια, δεν μας αρέσει η ήττα και πρέπει να κερδίσουμε», ανέφερε ο 23χρονος ηγέτης της ομάδας του Μιλγουόκι.

"We're a winning team now. We don't like losing, tomorrow we're gonna come out and try to get a win." pic.twitter.com/mQSfc6qg8F