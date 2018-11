Η ντρίμπλα του Κρις Πολ που ζάλισε τον Γιόκιτς! (vid)

Οι Ρόκετς από την ώρα που βγήκε η είδηση ότι ο Καρμέλο Άντονι θα αποτελέσει παρελθόν δείχνουν να πατάνε γερά στα πόδια τους.

Τρανή απόδειξη η σπουδαία νίκη μέσα στο Ντένβερ όπου ο Κλιντ Καπέλα και ο Χάρντεν έκαναν ό,τι ήθελαν τους αντιπάλους τους. Η ντρίμπλα του αγώνα ωστόσο ανήκε στον Κρις Πολ.

Ο κοντορεβιθούλης γκαρντ βρέθηκε σε κατάσταση απομόνωσης με τον Νίκολα Γιόκιτς και έκανε αυτό που ξέρει καλύτερα.

Να κάνει «μαγικά»…

CP3 didn't have to do Jokic like that ? pic.twitter.com/uKwS4f8x15