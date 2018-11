NBA: Δεν έφτανε ο Giannis στους Μπακς (video)

Τη δεύτερη ήττα τους φέτος γνώρισαν οι Μιλγουόκι Μπακς, καθώς οι Μπλέιζερς επικράτησαν με 118-103, όντας καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πάλεψε στα 37 λεπτά που αγωνίστηκε, έχοντας 23 πόντους (11/18 σουτ), 9 ριμπάουντ, 6 ασίστ, αλλά και 6 λάθη.

Ωστόσο, για τους Μπλέιζερς ο ΜακΚόλουμ ήταν ασταμάτητος, καθώς έκανε ρεκόρ φέτος με 40 πόντους (12/16 δίποντα, 5/10 τρίποντα), αλλά και 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ο Τέρνερ είχε 16 πόντους και 11 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Τα δωδεκάλεπτα: 33-31, 57-51, 91-77, 118-103.

