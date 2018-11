H κίνηση του Χάρντεν που έστειλε για... τσίχλες τον Ολαντίπο! (vid)

Ο Τζέιμς Χάρντεν διαθέτει απίστευτη τεχνική, για αυτό και ακόμα και οι κορυφαίοι αμυντικοί πολλές φορές κάνουν προσευχή για να μην ευστοχήσει.

Ο Βίκτορ Ολαντίπο από την άλλη μπορεί να μην είναι ο καλύτερος, αλλά στην πίσω πλευρά του παρκέ είναι ιδιαίτερα ικανός.

Παρόλα αυτά απέναντι στον σταρ των Ρόκετς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι παραπάνω από το να γίνει... ρεζίλι.

Δείτε τι έγινε:

Harden got Dipo with the jab step ? pic.twitter.com/yIPvOChgZF