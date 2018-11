Ιστορικό ρεκόρ για Κρις Πολ (video)

Με τους 32 πόντους και τις 11 ασίστ κόντρα στους Νετς, ο 33χρονος γκαρντ των Ρόκετς εφτασε τα 40 παιχνίδια στην καριέρα του, στα οποία σημειώνει τουλάχιστον 30 πόντους και μοιράζει 10 ασίστ. Έγινε έτσι ο έβδομος αθλητής της σχετικής λίστας, στις τελευταίες 35 σεζόν.

Εκεί δεσπόζουν οι ΛεΜπρόν Τζέιμς (73 αγώνες), Ράσελ Γουέστμπρουκ (67 αγώνες), Τζέιμς Χάρντεν (60 αγώνες), Μάτζικ Τζόνσον (51 αγώνες), Άλεν Άιβερσον (47 αγώνες) και Ντουέιν Γουέιντ (40 αγώνες).

Chris Paul had his 40th career game with at least 30 points and 10 assists on Friday. He’s the 7th player with at least 40 such games in the last 35 seasons. pic.twitter.com/1zLdDU9YpJ