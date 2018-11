NBA: Στο Κλίβελαντ το All Star Game του 2022 (video)

Στην «Q Arena» του Κλίβελαντ, την έδρα των Καβαλίερς, θα διεξαχθεί το All Star Game του 2022, όπως ανακοίνωσε και επίσημα ο κομισάριος του ΝΒΑ, Άνταμ Σίλβερ.

Μέσω της επίσημης σελίδας της ομάδας του Οχάϊο, στο Twitter, ο ισχυρός άνδρας του ΝΒΑ πραγματοποίησε τη συγκεκριμένη δήλωση.

#NBAAllStar 2022 belongs to The Land and @TheQArena!

Get ready, Cleveland. ? pic.twitter.com/rZILiicZwS