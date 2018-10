NBA: Τα καλύτερα του Γιάννη στην preseason (video)

Τα ξημερώματα της Τετάρτης, ξεκινάει (επιτέλους) το φετινό πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Μέχρι τώρα έχουμε πάρει μια γεύση για το τι να περιμένουμε από τις 30 ομάδες και ήδη ανυπομονούμε!

Φυσικά, όπως αναμενόταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έλαμψε στα παιχνίδια της preseason, με τον ηγέτη των Μπακς να κάνει πράματα και θάματα στα παρκέ!

Απολαύστε λοιπόν, τις κορυφαίες φάσεις του «Greek Freak», όπως τις επέλεξαν οι άνθρωποι του «μαγικού κόσμου» του NBA!

Two days till tip off!!



Enjoy the best of @Giannis_An34's preseason!! pic.twitter.com/3WIwq1mdoT