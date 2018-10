Τρελαίνει κόσμο ο Giannis: Το απίστευτο triple – double του Αντετοκούνμπο σε 25 λεπτά! (video)

Ορεξάτος και κάτι παραπάνω στην preseason του NBA o Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο ηγέτης των Μπακς έδειξε τις διαθέσεις του και την πλήρωσαν οι Τίμπεργουλβς, τους οποίους «κατάπιαν» οι Μπακς με 143-121.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ έκανε πράγματα και θαύματα στο παιχνίδι καθώς τελείωσε με 32 πόντους σε 25 λεπτά. Το εντυπωσιακό είναι πως τελείωσε τον αγώνα με triple – double.

Συγκεκριμένα πέτυχε 32 πόντους (11/15 διπ., 2/5 τρ., 4/6 β.), μοίρασε 10 ασίστ, μάζεψε 12 ριμπάουντ, ενώ είχε 3 κλεψίματα και 1 κόψιμο.

Δείτε τον σε δράση:

Giannis Antetokounmpo recorded a triple-double (32 PTS, 12 REB, 10 AST) tonight!!



Don't miss the Season Opener on Wednesday at 6pm/ct on @fswisconsin!! pic.twitter.com/ELgD3pp92f