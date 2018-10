Από θέση του Λεμπρόν… χώρος για πετσέτες! (photos)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς, αφού τήρησε την υπόσχεσή του και έφερε το πρωτάθλημα στο Κλίβελαντ (2016), το περασμένο καλοκαίρι, άφησε (ξανά) τους αγαπημένους του Καβαλίερς, για να μετακομίσει στη δυτική ακτή και στους Λέικερς!

Φυσικά το κενό που άφησε στους «Καβς» είναι δυσαναπλήρωτο σε όλα τα επίπεδα. Αγωνιστικά, εμπορικά, φυσιογνωμικά, αποτελούσε τον απόλυτο ηγέτη του franchise.

Έτσι κι έγινε. Οι άνθρωποι των Καβαλίερς δεν έδωσαν σε κανέναν, ακόμα και τον χώρο του Λεμπρόν, στα αποδυτήρια της ομάδας. Όμως βρήκαν μια διαφορετική χρήση. Τι; Μα φυσικά να τον μετατρέψουν σε χώρο για… πετσέτες!

Δείτε τις φωτογραφιές:

Technically, the LeBron spot is now a towel closet pic.twitter.com/JwOOuBO3Hc

For those wondering, there is no “who has LeBron’s locker’ in the new Cavs’ room. Totally revamped pic.twitter.com/pcX4AnPOfT