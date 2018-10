Σμαρτ εναντίον Τζέι Αρ Σμιθ: «Τον περιμένω στο δρόμο»

Ο Μάρκους Σμαρτ και ο Τζέι Αρ Σμιθ είχαν έναν έντονο τσακωμό στο παιχνίδι των Μπόστον Σέλτικς με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς και... κανόνισαν ραντεβού για να πουν και εκτός παρκέ!

«Τον περιμένω έξω, στον δρόμο. Του είπα να πάμε έξω, να το λύσουμε. Δεν μπορεί να κάνει τέτοια πράγματα σε εμένα. Έχω μάθει αλλιώς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γκαρντ των Σέλτικς, με τον Σμιθ να απαντά λίγο αργότερα μέσω Twitter πως τον περιμένει και αυτός!

Marcus Smart: "I did the action so whatever consequences come with it, come with it." - Here's what else he had to say after being ejected pic.twitter.com/IGFmj9tbkp