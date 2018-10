Έπεσαν «ψιλές» στο Καβαλίερς-Σέλτικς (vid)

Συνθήκες κανονικού αγώνα με σημαντικό διακύβευμα υπήρχε στο φιλικό των Καβαλίερς με τους Σέλτικς όταν ο Τζέι Αρ Σμιθ ήρθε σε σύρραξη με τους Άρον Μπέινς και Μάρκους Σμαρτ.

Στην διεκδίκηση λοιπόν ενός ριμπάουντ στο πρώτο δωδεκάλεπτο ο Τζέι Αρ Σμιθ και ο Άρον Μπέινς κλείδωσαν τους αγκώνες τους, με τον γκαρντ των Καβαλίερς να σπρώχνει στην συνέχεια της φάσης τον Αυστραλό σέντερ για να ακολουθήσει το... ξέσπασμα.

Ο Σμαρτ ήρθε να υποστηρίξει τον συμπαίκτη του, αντάλλαξε... ψιλές με τον Σμιθ και τελικά αποβλήθηκε με τον δράστη του περιστατικού να τον... χαιρετά με ιδιαίτερο τρόπο.

JR Smith didn't seem to mind the Cavs-Celtics preseason scuffle. pic.twitter.com/zldvwpMLsC