ΝΒΑ: Αποσύρθηκε ο Μανού Τζινόμπιλι

Ένας από τους κορυφαίους του αθλήματος, ο Μανού Τζινόμπιλι πήρε τη δύσκολη απόφαση να σταματήσει από την ενεργό δράση. Ο Αργεντινός γκαρντ μετά από πολύ σκέψη ανακοίνωσε ότι δεν θα παίξει τελικά ακόμη μια σεζόν, βάζοντας έτσι τέλος, στα 41 του, σε μια σπουδαία καριέρα. «Σήμερα, έχοντας πολλά συναισθήματα μέσα μου, ανακοινώνω πως σταματώ το μπάσκετ. Απέραντη ευγνωμοσύνη σε όλους (οικογένεια, φίλοι, συμπαίκτες, προπονητές, οπαδοί) όσοι βρέθηκαν στην ζωή μου τα τελευταία 23 χρόνια.

Ήταν ένα φανταστικό ταξίδι, ξεπέρασε και τα πιο τρελά μου όνειρα» ανέφερε στο μήνυμα του στα social media ο Τζινόμπιλι, ο οποίος από το 2002 που άφησε τη Βίρτους Μπολόνια για να μετακομίσει στο ΝΒΑ έπαιξε μόνο με τη φανέλα των Σαν Αντόνιο Σπερς. Με τα «σπιρούνια» πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα (2003, 05, 07, 14).

Today, with a wide range of feelings, I'm announcing my retirement from basketball. IMMENSE GRATITUDE to everyone (family, friends, teammates, coaches, staff, fans) involved in my life in the last 23 years. It's been a fabulous journey. Way beyond my wildest dreams. pic.twitter.com/3MLCUtmd6K