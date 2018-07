Δεν υπάρχουν λόγια τεράστιο σοκ. Συλλυπητήρια στις οικογένειες των ανθρώπων που χάσαμε. Τεράστιος σεβασμός για αυτούς που σώνουν τόσες ζωές ρισκάροντας τη δική τους. Μακάρι να μείνουνε όλοι μαζί και να μην ξεχάσουμε ποτέ... 23/7/2018 #PrayForGreece ??

