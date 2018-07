Ο έμπειρος γκαρντ έμεινε ελεύθερος από την ομάδα του Τέξας, ωστόσο, είχε επαφές με τους διοικούντες τον σύλλογο και όπως όλα δείχνουν θα υπογράψει νέο συμβόλαιο, το οποίο θα του αποφέρει το ποσό των 160 εκατομμυρίων δολαρίων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Την αποκάλυψη για τη νέα συμφωνία μεταξύ του Αμερικάνου σούπερ σταρ και των φιναλίστ των τελικών της Δύσης έκανε ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, δημοσιογράφος του ESPN και λίγο αργότερα, ο Κρις Πολ υποστήριξε πως ακόμα δεν έχει τελειώσει την δουλειά με την ομάδα του Χιούστον.

Δείτε…

All-Star Chris Paul will sign a four-year, $160M max contract to stay with the Houston Rockets, league sources tell ESPN.