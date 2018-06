Μπάρκλεϊ για ΛεΜπρόν: «Όποιος τον ξανασυγκρίνει με τον Τζόρνταν θα φάει χαστούκι»! (video)

Ο παλαίμαχος σταρ και πλέον σχολιαστής του «Inside the NBA» προειδοποίησε τους πάντες αναφορικά με το δίλημμα που κυριαρχεί ή αν θέλετε συντηρείται τελευταία από τα αμερικανικά media.

Αρκετοί έως πολλοί και ειδικά τη φετινή σεζόν συγκρίνουν τον ΛεΜπρόν Τζέιμς με τον Μάικλ Τζόρνταν. Ο Hall Of Famer όμως το ξέκοψε μια και καλή μετά το 4-0 των Ουόριορς επί των Καβαλίερς.

Και επειδή είναι ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ το έκανε με τον δικό του τρόπο.

«Όποιος άνθρωπος των Μίντια έρθει, για το υπόλοιπο της ζωής μου, και μου πει ότι ο ΛεΜπρόν είναι το ίδιο καλός με τον Τζόρνταν, απλά θα τον χαστουκίσω! Χωρίς ερωτήσεις!

Ο επόμενος που θα έρθει και θα μου πει ότι ο ΛεΜπρόν, που είναι εκπληκτικός, είναι τόσο καλός όσο και ο Μάικλ ή ότι είναι το ίδιο ανταγωνιστικός, θα φάει χαστούκι!».

Charles doesn't want to hear the LeBron James vs. Michael Jordan debate anymore ?#NBAFinals pic.twitter.com/tW0YKVQzrx