Τι γυρεύει ο Donovan Mitchell στην Αθήνα;

Ο διεθνής παίκτης έχει ήδη ξεχωρίσει για το ταλέντο του, καθώς αναδείχτηκε νικητής στον διαγωνισμό καρφωμάτων NBA Slam Dunk Contest 2018, που διεξάγεται στο πλαίσιο του NBA All Star Game και είναι ο πρώτος rookie που διακρίθηκε στον διαγωνισμό, από τo 2015 που το είχε κερδίσει ο Zach LaVine.

Δεν γνωρίζουμε αν έχει επισκεφθεί την Ελλάδα ξανά, πάντως από χθες βρίσκεται στη χώρα μας και δείχνει να έχει ξετρελαθεί! Όλο του το πρόγραμμα το έχει κοινοποιήσει στο Instagram, έτσι ώστε όσοι τον αναζητούν να μπορέσουν να τον εντοπίσουν!

Μάλιστα, ο Donovan Mitchell άρχισε να μας «εφοδιάζει» με υλικό, πριν ακόμη πατήσει το πόδι του στη χώρα μας!

Το πρώτο story είναι μέσα από το αεροπλάνο, ενώ γράφει Greece και ένα αεροπλάνο emoticon. Στο δεύτερο βλέπουμε τον Donovan Mitchell να έχει ήδη φτάσει στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Μάλιστα τα hashtag που έχει χρησιμοποιήσει «γέννησαν» αρκετά ερωτηματικά σχετικά με την επίσκεψή του: #adidasBasketball, #HereToCreate, #GameOnAthens, @adidasgr.

Λίγη ώρα μετά ο Donovan Mitchell κάνει ένα story με πολλούς fans να τον επιδοκιμάζουν, γράφοντας «Appreciate the love out here in Athens», ενώ στη συνέχεια μικροί και μεγάλοι του δίνουν διάφορα αντικείμενα, όπως καπέλα adidas, για να τους χαρίσει ένα αυτόγραφο. Μάλιστα, ο ενθουσιασμός των παρευρισκόμενων, δεν περιγράφεται!

Αμέσως μετά, τροφοδοτεί το feedback του προσωπικού του λογαριασμού στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο με ένα ακόμη ποστ. Αυτή τη φορά έχει πάρει θέση για αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα… Να καρφώνει! Στο μεταξύ, μας δίνει ένα ακόμη «τυράκι», γράφοντας πως σε λίγες ώρες θα «σκάσει μύτη» σε ένα ανοιχτό γήπεδο της πόλης, ενώ καλεί τον κόσμο να του προτείνει σε ποιο!

Λίγο αργότερα, και συγκεκριμένα το βράδυ της Δευτέρας, «συστήνει» τη φωτισμένη Ακρόπολη στους ακόλουθούς του στο Instagram, μάλλον από το μπαλκόνι κάποιου γνωστού ξενοδοχείου στην «καρδιά» της Αθήνας (όπως μπορούμε να υποψιαστούμε). Το πρωί της Τρίτης ο γνωστός παίκτης του NBA βρισκόταν στο πλέον γνωστό adidas Runbase, στο Κουκάκι, από όπου ανέβασε ένα boomerang, γεννώντας μας επιπλέον ερωτηματικά για το τι ψάχνει ο διεθνής παίκτης στο κέντρο της Αθήνας…

Αν δεν γνωρίζετε ποια είναι η πορεία του Donovan Mitchell μέχρι σήμερα, αξίζει να μάθετε πως έπαιξε μπάσκετ στην κολεγιακή ομάδα Louisville Cardinals και στο Draft του 2017 επιλέχθηκε στο νούμερο 13 από τους Denver Nuggets, ενώ στη συνέχεια έγινε ανταλλαγή με τους Utah Jazz όπου είναι και η ομάδα που παίζει στο NBA.