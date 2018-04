Πρόκριση για Γιούτα και Τορόντο, Game 7 για Πέισερς και Κλίβελαντ

Χωρίς να συναντήσουν ιδιαίτερη δυσκολία, οι Τορόντο Ράπτορς νίκησαν 102-92 τους Ουίζαρντς μέσα στην Ουάσινγκτον και προκρίθηκαν στην επόμενη φάση των πλέι οφ του ΝΒΑ, καθώς έφτασαν στις τέσσερις νίκες, έναντι δύο των γηπεδούχων.

Κορυφαίος για την ομάδα του Καναδά, ήταν ο Λόουρι με 24 πόντους, ενώ double double πέτυχε ο Βαλαντσιούνας, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα με 14 πόντους και 12 ριμπάουντ. Πρωταγωνιστής των ηττημένων ο Μπιλ με 32 πόντους.

Παράλληλα, η εντυπωσιακή εμφάνιση του Ράσελ Ουέστμπρουκ δεν στάθηκε αρκετή στους Θάντερ, αφού οι Γιούτα Τζαζ επικράτησαν με 96-91 και έφθασαν την σειρά στις 4-2 νίκες, παίρνοντας την πρόκριση για την επόμενη φάση. Ο Ντόνοβαν Μίτσελ ήταν κορυφαίος των νικητών, καθώς σημείωσε 38 πόντους, ενώ ο ...απίστευτος Ουέστμπρουκ πέτυχε 46 πόντους και μάζεψε δέκα ριμπάουντ.

Τέλος, ο ΛεΜπρον Τζέιμς θα παίξει για πρώτη φορά στην καριέρα του, έβδομο αγώνα στον Α` γύρο των πλέι οφ, καθώς οι Πέϊσερς συνέτριψαν με 121-87 τους Καβαλίερς, ισοφάρισαν την σειρά σε 3-3 και έδωσαν παράταση στην αγωνία για την πρόκριση. Πρωταγωνιστής των νικητών ήταν ο Ολαντίπο που με με 28 πόντους, 13 ριμπάουντ και δέκα ασίστ, σημείωσε το πρώτο triple double στην καριέρα του, ενώ ο Τζέιμς πέτυχε ...μόλις 22 πόντους.

Σε αγώνες για τον Α` γύρο των πλέι οφ στο ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Ιντιάνα-Κλίβελαντ 121-87

Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις νίκες και η πρόκριση στην επόμενη φάση θα κριθεί σε 7ο αγώνα

Ουάσινγκτον-Τορόντο 92-102

Το Τορόντο προκρίθηκε στον επόμενο γύρο με 4-2 στις νίκες

Γιούτα-Οκλαχόμα 96-91

Η Γιούτα προκρίθηκε στον επόμενο γύρο με 4-2 στις νίκες

