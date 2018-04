Με σούπερ Γιάνναρο το 2-2 για τους Μπακς! (video)

Σαν «από μηχανής Θεός», ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατάφερε με φόλοου, μετά από άστοχο σουτ του Μπρόγκντον, και παρά το γεγονός ότι ο Τέιτουμ τον είχε... αγκαζέ, να δώσει το προβάδισμα στους Μπακς και να ισοφαρίσει τη σειρά με τους Μπόστον Σέλτικς στα πλέι οφ του ΝΒΑ σε 2-2. Δια χειρός «Giannis», τα «ελάφια» υπερασπίστηκαν με 104-102 την έδρα τους, απέναντι στους μαχητικότατους Κέλτες, με τη σειρά να επιστρέφει στη Βοστώνη (5ο παιχνίδι ξημερώματα Τετάρτης).

Οι Κέλτες κατάφεραν με μπροστάρη έναν εκπληκτικό Τέιτουμ να επιστρέψουν από το -20 (65-45 στα μέσα της 3ης περιόδου) και να διεκδικήσουν με αξιώσεις το πολύτιμο «διπλό». Το τρίποντο του Μπρόγκντον στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης έβαλε το Μιλγουόκι και πάλι μπροστά στο σκορ (102-100), αλλά ο Χόρφορντ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών ισοφάρισε σε 102-102. Ο Μπρόγκντον προσπάθησε να καθαρίσει την αναμέτρηση, αλλά αστόχησε, με τον «Greek Freak» να... απεγκλωβίζεται από την «αγκαλιά» του Τέιτουμ και στα 5.1΄΄ για τη λήξη να γράφει το 104-102, το οποίο ήταν και τελικό σκορ, καθώς ο Μόρις προσπάθησε στην εκπνοή για την παράταση, χωρίς όμως αποτέλεσμα...

Ο Αντετοκούνμπο έμεινε στο παρκέ για 40 λεπτά με απολογισμό 27 πόντους (12/18 δίποντα και 3/6 βολές), 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και μόλις 2 λάθη, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση οι Κρις Μίντλετον (23π.) και Τζαμπάρι Πάρκερ (16π.). Κορυφαίος των Σέλτικς ο Τζέιλεν Μπράουν με 34 πόντους (ρεκόρ καριέρας) ενώ ο Τζέισον Τέιτουμ πρόσθεσε άλλους 21.

OH MY!! ON HIS HEAD!!#FearTheDeer pic.twitter.com/k9IYVXPcQV